نيويورك تايمز : ترامب التزم الصمت في أزمة شلل حركة الطيران وانشغل بالترفيه والسينما الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 04:26 مساءً - أثار غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المشهد خلال أزمة شلل حركة الطيران التي شهدتها الولايات المتحدة، الجمعة، تساؤلات بشأن طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمات الكبرى، بعدما قررت إدارة الطيران الفيدرالية وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد لساعات، في إجراء استثنائي تسبب في تعطيل أو تأخير نحو 10 آلاف رحلة جوية.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن ترامب ظل بعيداً عن الكاميرات داخل البيت الأبيض طوال الأزمة، ولم يوجه خطاباً للرأي العام بشأن توقف حركة الطيران، رغم أن الواقعة تعد أول أزمة كبرى تواجه الحكومة الفيدرالية منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

وفي الوقت الذي كان فيه ملايين الأمريكيين يتابعون تداعيات القرار وتأثيره على حركة السفر، اكتفى الرئيس بنشر رسائل عبر منصته «تروث سوشيال» تناولت موضوعات أخرى، من بينها صناعة الترفيه والسينما الأمريكية، ودعا إلى تقديم حوافز ضريبية لإعادة إنتاج الأفلام إلى الولايات المتحدة.

10 آلاف رحلة تتأثر بقرار وقف الطيران الأمريكي

وشهدت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، توقفاً واسعاً لحركة الطيران استمر قرابة خمس ساعات، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قراراً نادراً بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، ما أدى إلى إلغاء أو تأخير نحو 10 آلاف رحلة من الساحل إلى الساحل.

وأعادت الأزمة تسليط الضوء على هشاشة منظومة سلامة الطيران الأمريكية، في ظل تحذيرات خبراء منذ سنوات من تعرض النظام لضغوط كبيرة قد تؤثر على قدرته في التعامل مع الأزمات والتحديات التشغيلية.

كما كشفت الواقعة عن حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه أي خلل واسع في منظومة الطيران، خاصة مع ارتباط حركة النقل الجوي بقطاعات اقتصادية وخدمية حيوية داخل الولايات المتحدة.

ترامب يتحدث عن صناعة السينما بدلاً من أزمة الطيران

وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات الأمريكية تحاول التعامل مع تداعيات الأزمة، نشر ترامب رسالة عبر منصة «تروث سوشيال» دعا فيها إلى جعل صناعة الترفيه الأمريكية عظيمة مجدداً، مطالباً بتوفير حوافز ضريبية لجذب إنتاج الأفلام إلى الولايات المتحدة.

وجاءت الرسالة في ذروة أزمة الطيران، وهو ما جعل غياب أي تعليق مباشر من الرئيس بشأن توقف الرحلات لافتاً، خاصة أنه لم يظهر أمام وسائل الإعلام لتوضيح تطورات الموقف أو طمأنة المسافرين.

ويأتي ذلك في وقت قلص فيه ترامب ظهوره العلني منذ الانتصار الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لما أوردته الصحيفة الأمريكية.

وزير الأمن الداخلي يدافع عن غياب ترامب

وأمام تساؤلات الصحفيين بشأن عدم ظهور الرئيس خلال الأزمة، تدخل ماركواين مولين، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، مؤكداً أن ترامب كان يتابع الموقف، رغم عدم ظهوره أمام الكاميرات.

وقال مولين إن الرئيس يضع المسؤولين في مواقعهم ويمنحهم الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامهم، مضيفاً أن ترامب يثق في قدرة أعضاء إدارته على قيادة التعامل مع الأزمات وشرح ما يحدث للرأي العام.

وأوضح الوزير أن عدم تحدث الرئيس مباشرة لا يعني غيابه عن إدارة الأزمة، مشيراً إلى أن وزير النقل شون دافي والمسؤولين المعنيين تولوا مهمة توضيح ملابسات وقف الرحلات الجوية وتداعياته.

وكان دافي قد ظهر إلى جانب مولين خلال المؤتمر الصحفي، في محاولة لتقديم توضيحات بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع الأزمة.

غياب الرئيس عن المشهد يثير تساؤلات حول إدارة الأزمات

وسلطت «نيويورك تايمز» الضوء على دلالة غياب ترامب عن الظهور العلني خلال واحدة من أبرز الأزمات التي واجهت الحكومة الأمريكية منذ انتخابات التجديد النصفي، خاصة أن توقف حركة الطيران على مستوى البلاد تسبب في اضطراب واسع للمسافرين وشركات الطيران.

وبينما تولى الوزراء والمسؤولون المعنيون مهمة التواصل مع الجمهور، ظل الرئيس بعيداً عن المؤتمرات الصحفية والتصريحات المباشرة المتعلقة بالأزمة، مكتفياً بنشاطه المعتاد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قضايا أخرى.

وتفتح الواقعة نقاشاً بشأن دور الرئيس الأمريكي في التواصل مع المواطنين خلال الأزمات الوطنية، وحدود الاعتماد على الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في إدارة المواقف الطارئة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية تمس حياة ملايين الأمريكيين.