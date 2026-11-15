وزير النقل يحتفل بإنجاز جديد في مترو الهرم.. خروج ماكينة حفر الخط الرابع بمحطة المساحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 04:26 مساءً - شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، خروج ماكينة الحفر العملاقة المستخدمة في تنفيذ نفق الخط الرابع لمترو الأنفاق، وذلك بمحطة المساحة بمنطقة شارع الهرم بمحافظة الجيزة، وسط أجواء احتفالية بمشاركة المهندسين والفنيين والعاملين بالمشروع.

وجاءت الفعاليات بحضور اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات شركة «المقاولون العرب» المسؤولة عن إنشاء المحطة، إلى جانب قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.



محطة المساحة.. نقطة ربط مهمة بين الهرم وفيصل ووسط القاهرة

وتعد محطة المساحة إحدى المحطات النفقية الحيوية بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث تقع بشارع الأهرام في نطاق سكني وتجاري وإداري كثيف بمحافظة الجيزة.

وتكتسب المحطة أهمية كبيرة باعتبارها نقطة ربط تسهم في تسهيل حركة انتقال المواطنين بين مناطق الهرم وفيصل ووسط القاهرة والجيزة، بما يساعد على تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين حركة التنقل بالمنطقة.



تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

ويمثل الخط الرابع للمترو، المعروف باسم «خط الهرم»، مشروعا استراتيجيا يستهدف ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، وتعزيز منظومة النقل الجماعي في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق السياحية والأثرية.

وتبلغ أطوال المرحلة الأولى من المشروع نحو 19 كيلومترا، وتضم 17 محطة، منها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، حيث يمتد المسار من حدود مدينة السادس من أكتوبر، مرورا بميدان الرماية ومنطقة الأهرامات وشارع الهرم والجيزة والروضة، وصولا إلى محطة الفسطاط.

ومن المقرر أن يحقق الخط الجديد الربط والتكامل مع الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، بما يوفر وسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، ويسهم في تحسين خدمات النقل وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.