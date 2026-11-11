"مجاور" يستقبل وزير الدولة للدفاع السنغافوري ويصطحبة لمعبر رفح لإطلاعه على جهود مصر في إدخال المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الأربعاء، السيد ذكي محمد، الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين ووزير الدولة للدفاع بجمهورية سنغافورة، والسيد دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، والوفد المرافق لهما، وذلك بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء، ألقى محافظ شمال سيناء محاضرة تناولت الأوضاع في شمال سيناء، والتطورات الإقليمية، والتهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض الجهود المصرية في التعامل مع الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين.

كما استعرض المحافظ جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة بشمال سيناء، وما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.

واصطحب اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، السيد ذكي محمد، الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين ووزير الدولة للدفاع بجمهورية سنغافورة، والسيد دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، والوفد المرافق لهما، في زيارة إلى معبر رفح البري.

واطلع الوفد خلال الزيارة على الجهود المصرية المبذولة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، واستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، في إطار الدور المصري المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

كما يشمل برنامج الزيارة مخازن الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، للتعرف على آليات تجهيز وتنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة.