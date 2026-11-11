إكسترا نيوز تذيع تسجيلًا صوتيًا لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يؤكد إنتمائه للإخوان الإرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 01:25 صباحاً - عرض برنامج «ستوديو إكسترا» تسجيلًا صوتيًا حصريًا لعبد الله بن منصور، رئيس مجلس مسلمي أوروبا، المدرج مؤخراً على قوائم الإرهاب، يتحدث فيه عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك خلال أحد اللقاءات التنظيمية السرية التي عقدت في الخارج.

وقال بن منصور خلال التسجيل: «أنا عندي ثلاث أشياء ما غيرتهم من 40 سنة: رقم التليفون، والزوجة، والجماعة».

وجاء عرض التسجيل في إطار حلقة خاصة من البرنامج تناولت علاقة جماعة الإخوان بمجلس مسلمي أوروبا، عقب إدراج المجلس ضمن 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كما أشار البرنامج إلى تسجيل آخر يتضمن اعتراف بن منصور بأن نشأة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا تمت على يد أعضاء جماعة الإخوان المنتشرين في دول العالم.