أول تعليق من الوليد الحلاني على حادثة "دهس" مواطن ببيروت مع تصاعد التكهنات حول ما قيل إنه حادث دهس لمواطن من قبل المغني اللبناني الوليد الحلاني أصدر المكتب الإعلامي إقرأ المزيد

مع تصاعد التكهنات حول ما قيل إنه "حادث دهس" لمواطن من قبل المغني اللبناني الوليد الحلاني، أصدر المكتب الإعلامي للفنان أول توضيح بشأن الحادث الذي وقع في بيروت مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن وفاة شخص.

وقال المكتب، في بيان اليوم الأربعاء إن الحلاني كان يقود سيارته على الطريق العام عند مدخل نفق صائب سلام، في وقت كان الطريق فيه خالياً تماماً من الإنارة، قبل أن يفاجأ بشخص يعبر الطريق، مشيراً إلى أنه حاول تفاديه، لكن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به.

وأضاف أن الحلاني "توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وظل في المكان حتى وصول فرق الإنقاذ وتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب".

كما أوضح المكتب أن المغني الشاب أبلغ القوى الأمنية بنفسه، ثم توجه إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه تحت تصرف القضاء والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتاً إلى أن وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة، يتابع القضية، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية

وتقدم الوليد الحلاني، بأحر التعازي إلى عائلة المتوفى، معرباً عن مواساته لذويه، ومؤكداً التزامه الكامل بالإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني.

واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد أن التوضيح صدر منعاً لأي تأويل أو تحريف لمعطيات الحادث، أو تحميل الواقعة أكثر مما تحتمل.

ووقع الحادث مساء أمس قرابة الساعة التاسعة مساءً، في بيروت، عند مدخل نفق صائب سلام. فيما أشارت معلومات إلى أن المصاب نُقل إلى مستشفى المقاصد، وسط تقارير تحدثت عن خطورة حالته الصحية، حتى إعلان وفاته.كما أفادت المعلومات باقتياد الوليد إلى مخفر الطيونة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

يشار إلى أن الوليد هو مغنٍ لبناني شاب، ونجل الفنان اللبناني الشهير عاصي الحلاني وعارضة الأزياء كوليت بولس، وشقيق المغنية ماريتا الحلاني.