سندس سنبل في ضيافة "معكم منى الشاذلي".. حكاية أول مصرية تحصد ذهبية أولمبياد الشباب في تاريخ الكونغ فو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - تحل البطلة الشابة سندس سنبل صاحبة الإنجاز التاريخي بحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب بالعاصمة السنغالية داكار، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة يوم غد الخميس من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON".

تحل سندس أول لاعبة مصرية تحقق الميدالية الذهبية في تاريخ لعبة الكونغ فو، ضيفة على الحلقة برفقة أسرتها، حيث يشاركها اللقاء والدها وشقيقتها ووالدتها، في أجواء إنسانية كشفت جانبًا من رحلتها الرياضية، والتحديات التي واجهتها قبل الوصول إلى منصة التتويج وكتابة اسمها في سجل الإنجازات الرياضية المصرية.

وخلال اللقاء، تتحدث البطلة المصرية عن كواليس استعداداتها للمشاركة في البطولة، والصعوبات التي واجهتها خلال رحلتها نحو الميدالية الذهبية، وكشفت عن تعرضها لإصابة قبل انطلاق المنافسات، كادت أن تحرمها من المشاركة في الأولمبياد، وتهدد حلمها في خوض البطولة، لكنها تمكنت من تجاوز الإصابة والعودة إلى المنافسة، لتنجح في النهاية في تحقيق إنجاز تاريخي.

كما تستعرض سندس جانبًا من المعاناة التي واجهتها في التوفيق بين ممارسة الرياضة والانتظام في الدراسة، في ظل ما يتطلبه الاحتراف الرياضي من تدريبات والتزامات يومية، وهو ما وضعها أمام تحدٍ مستمر لتحقيق التوازن بين طموحها الرياضي ومسؤولياتها الدراسية.