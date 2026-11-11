ماهر فرغلي: الإخوان الإرهابية تعتمد استراتيجية التسلل الاستراتيجي وإنشاء اتحادات إقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 01:25 صباحاً - قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتمدت على إنشاء اتحادات إقليمية تضم عددًا من الدول والمنظمات، من بينها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، واتحاد المنظمات الإسلامية في آسيا المعروف باسم «الرائد»، واتحاد المنظمات الإسلامية في تركيا.

وأوضح فرغلي، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا»، أن الجماعة اتبعت استراتيجية تقوم على الفصل بين رأس التنظيم الدولي والأفرع والكيانات التابعة له، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تضمنت تغيير الأسماء وإنشاء مؤسسات بديلة تعمل تحت مسميات مختلفة عن جماعة الإخوان.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تُعرف باسم «التسلل الاستراتيجي»، وتهدف إلى إنشاء مؤسسات متعددة تعمل في مجالات مختلفة، تشمل الاقتصاد والتمويل والأوقاف والدعوة والإعلام، بحيث تعمل كل مؤسسة بصورة منفصلة عن الأخرى، مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنظيم، مشيراً إلى أن الجماعة تتجه حاليًا إلى تقليل الاعتماد على التنظيمات الصلبة، والعمل من خلال مؤسسات متعاطفة معها، دون إعلان ارتباط تنظيمي مباشر بها.