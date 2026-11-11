مشاورات بين مصر ومالطا حول العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 02:45 مساءً - استقبل السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج للشئون الأوروبية، يوم ١٠ نوفمبر الجاري، بمقر الوزارة، السيد «كريستوفر كوتايار»، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والشئون الأوروبية المالطية، والوفد المرافق لسيادته من وزارة الخارجية المالطية، حيث أجرى الجانبان مشاورات فنية وقانونية للتباحث حول سُبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، بمشاركة عدد من السادة ممثلي قطاعات وزارة الخارجية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تناولت المشاورات الفنية والقانونية التباحث حول العلاقات الثنائية مع مالطا، حيث أكد السفير حامد اعتزاز الجانب المصري بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ومالطا، وتطلعه إلى تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي.

وأشار كذلك إلى تطلع الجانب المصري إلى تعزيز التعاون في مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها النقل واللوجستيات، من خلال الربط الملاحي بين البلدين وخلق حلقات للتواصل بين الموانئ، والتجارة والاستثمار، والطاقة المتجددة، بما في ذلك إمكانيات تصدير الغاز المسال إلى مالطا، والهجرة وانتقال العمالة الماهرة، مشيداً بالجهود الجارية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وفاليتا، فضلاً عن التوافق على عقد الدورة القادمة من المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزير الخارجية في فاليتا العام المقبل.

كما تناولت المشاورات التباحث حول الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها الأزمة الأوكرانية، والتعاون المشترك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الأوضاع الجارية في إيران وليبيا والسودان وقطاع غزة.