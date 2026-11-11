حزب الغد عن إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب: تجفيف لمنابع تمويل الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 01:25 صباحاً - أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحكم القضائي الصادر بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا إقليميًا وأهليًا تابعًا له على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وملاحقة شبكاته التنظيمية خارج البلاد.

وقال رئيس حزب الغد، في تصريحات صحفية، إن مواجهة الإرهاب لم تعد تقتصر على الإجراءات الأمنية داخل الدولة، وإنما تمتد إلى ملاحقة الشبكات المالية والتنظيمية والإعلامية المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية في الخارج، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يواصل أداء دوره في التصدي لكل ما يهدد أمن البلاد واستقرارها، وأكد تقدير حزب الغد للجهود الأمنية والقانونية التي أسهمت في رصد هذه الكيانات، موضحًا أن ملاحقة المؤسسات والأذرع التي تتخذ من العمل الخيري والمجتمعي غطاءً لأنشطتها تمثل أحد المسارات المهمة لمواجهة مصادر التمويل، والحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على التوسع والتحرك.

وأضاف أن الحكم من شأنه، بحسب تقديره، الحد من محاولات إعادة بناء الشبكات التنظيمية وتأمين قنوات تمويل بديلة عبر التبرعات والاستثمارات، مؤكدًا أن التصدي لهذه الأنشطة يرتبط بحماية الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بتأكيد الدعم الكامل من الحزب، قيادة وقواعد، للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسات القضائية والأمنية، لحماية أمن مصر القومي والتصدي لأي محاولات تستهدف المساس باستقرار الوطن.