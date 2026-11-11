محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة 11 فى الدورى التركى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 12:05 مساءً - واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي، تألقه اللافت خلال الموسم الجاري، بعدما تواجد في التشكيل المثالي للجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري التركي، عقب المستوى المميز الذي قدمه خلال مواجهة فريقه أمام ألانيا سبور.

محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على ألانيا سبور

ونجح محمد صلاح في قيادة طرابزون سبور لتحقيق فوز ثمين على مضيفه ألانيا سبور بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب جين بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

وسجل النجم المصري الهدف الثاني لفريقه، ليواصل تقديم عروضه القوية ويؤكد دوره المؤثر في النتائج الإيجابية التي يحققها طرابزون سبور خلال الموسم الحالي.

أرقام محمد صلاح الاستثنائية مع طرابزون سبور

وواصل محمد صلاح تألقه بعدما رفع إجمالي مساهماته التهديفية إلى 16 مساهمة خلال 16 مباراة خاضها مع طرابزون سبور في مختلف المسابقات، بعدما سجل 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى مستوى الدوري التركي، وصل رصيد النجم المصري إلى 9 أهداف، ليعادل رصيد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، في سباق المنافسة على لقب هداف المسابقة، بينما يتصدر جيفت أوربان، مهاجم أميدسبور، قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، متقدمًا بفارق هدف واحد على محمد صلاح وفيكتور أوسيمين.

طرابزون سبور يواصل مطاردة جالاتا سراي

وعزز الفوز الأخير موقف طرابزون سبور في جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع جالاتا سراي المتصدر إلى 3 نقاط، بعدما وصل رصيد الأخير إلى 28 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد ألانيا سبور عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر، ليواصل طرابزون سبور مشواره بقوة في المنافسة على لقب الدوري، مستفيدًا من التألق اللافت لنجمه المصري محمد صلاح، الذي أصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في صفوف الفريق.