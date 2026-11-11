ابرز صيحات المكياج للشتا السنة دي

موضة المكياج للموسم ده بتعتمد على ابراز الملامح بجرأة مع لمسة راقية، وده بيشمل استخدام الوان قوية، ولمسات نهائية ميتاليك، ورموش كثيفة وجذابة، وحواجب ناعمة وطبيعية، مع الحفاظ على بساطة باقي تفاصيل الوش للحصول على لوك طبيعي. كمان اللون البني الجريء للشفايف من الحاجات التريندي للشتا ده، بالاضافة للالوان المحايدة (النيود) الهادية. وعلى الرغم من ان مكياج الشتا مرتبط بالاجواء الدافية والرومانسية، الا ان موضة الموسم ده بتتجه ناحية اللوك الجريء اكتر، ولكن مع ذلك يفضل اللوك الناعم موجود ، الاتجاه السائد الموسم ده هو التوازن وتعدد الاختيارات> من ابرز الصيحات لل موسم: العيون السموكي : العيون السموكي راجعة بقوة للموسم ده، بتديكي لوك جريء، وبتمشي بشكل مثالي مع مكياج هادي وناعم. بلاشر “ ماري انطوانيت ”: درجات الاحمر الوردي والخوخي الزاهي بتتصدر صيحات مكياج الموسم ده، وتقدري تعدلي في الدرجات حسب رغبتك ولون بشرتك. Marie Antoinette Blush 3 Marie Antoinette Blush 1 Marie Antoinette Blush 2 بشرة ناعمة ومخملية : استخدام كريمات الاساس المخملية غير اللامعة الخفيفة او كريمات البي بي، هيديكي لمسة نهائية ناعمة مع توهج خفيف بدل من اللمعان المفرط. اساس مرطب : المرطبات والبرايمر الكريمي تعتبر اساسية كأساس للمكياج، للبشرة الجافة بننصح دايما باختيار تركيبات مرطبة ومغذية بدل من كريمات الاساس التقيلة والكونسيلر. Soft Polished Skin 1 Soft Polished Skin Soft Polished Skin 3 Soft Polished Skin 2 هايلايتر بتركيبة بتجمع بين الكريم والبودر : الهايلايتر اللي قوامه كريمي، وبيتحول لملمس شبه البودرة، بيدي اضاءة وتوهج للبشرة بيدوم فترة طويلة. Cream Powder Highlighter 3 Cream Powder Highlighter 4 Cream Powder Highlighter 2 Cream Powder Highlighter 1 شفايف مخملية م طفية : الشفايف المخملية مع اللمعة الخفيفة متصدرة صيحات المكياج لموسم الشتا، بالاضافة كمان للالوان اللامعة الشفافة. Matte Velvet Lips 1 Matte Velvet Lips البعد عن المكياج المات الجاف : اللمسات النهائية المات الجافة تماما مابقتش موضة، وجت مكانها القوام الناعم المخملي اللي بيدي لمسة glow. المكياج الميتاليك “ المعدني ”: درجات الدهبي, والبرونزي, والفضي, والنحاسي متصدره صيحات الموضة، وبتدي لوك جريء ومشرق. Metallic Makeup 2 Metallic Makeup 1 Metallic Makeup الوان المكياج الموضة : الموسم ده بيتميز بدرجات لون غنية وجريئة. الوان مكياج العيون : - درجات البنفسجي. - درجات ترابية عميقة. - لون فضي معدني ناعم. الوان الشفايف : - الخوخي. - الكراميل. - البني النيود. - درجات شفايف لامعة. - درجات البينك الباردة. الوان البلاشر : - بينك بارد وهادي. - درجات التوت الفاتحة. - درجات البنفسجي بلمسة جليدية. تقنيات المكياج الموضة : مكياج العيون الضبابي : تقنية الايشادو الناعم الضبابي، بيدي تأثير درامي وانيق. البساطة في العناية بالبشرة : بشرة طبيعية ومشرقة باستخدام الحد الادنى من المستحضرات، هيديكي اطلالة نقية ومنعشة ومتوازنه من غير مبالغة.

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