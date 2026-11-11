أخبار اليمن : ناطق الحكومة: اليمن سيواصل الدفاع عن نفسه

ناطق الحكومة: اليمن سيواصل الدفاع عن نفسهأدان ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي، استمرار العدو السعودي المجرم في استهداف الأعيان المدنية والمنشآت المرتبطة بخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

وأوضح الدكتور البخيتي في تصريح صحفي، أن استهداف العدو السعودي لمبنى الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، والمحطة المركزية للغاز التابعة للمفزر، يؤكد إصرار العدو على استهداف مقومات الحياة والخدمات الأساسية للمواطنين بهدف تعميق معاناتهم.

واعتبر استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية، استهدافًا مباشرًا لحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، ويأتي في إطار المساعي الإجرامية التي ينتهجها العدو السعودي المجرم لتعميق معاناة المواطنين وزيادة الصعوبات أمام حصولهم على احتياجاتهم الأساسية.

ولفت ناطق الحكومة، إلى أن العدو السعودي المجرم يقتفي آثار سيده الصهيوني حتى في الأهداف المدنية التي يتم قصفها في العاصمة صنعاء وهناك تطابق ملحوظ في الأهداف المدنية التي استهدفها العدو الصهيوني خلال معركة إسناد غزة في 2025 والأهداف المدنية التي يستهدفها العدو السعودي اليوم وعلى رأسها محطات النفط والمنشآت الخدمية.

وحمّل العدو السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدًا أنها لن تمر دون عقاب.

وأشار إلى أن جرائم العدو السعودي، لن تثني مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بواجباتها في خدمة المواطنين، وأن الشعب اليمني سيواصل الدفاع عن نفسه وأرضه بكل الوسائل والسبل حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق الاستقلال الكامل للجمهورية اليمنية.

وجدّد ناطق الحكومة إدانته للصمت والتواطؤ الواضح من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات التابعة لهما إزاء جرائم العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني.