جنوب السودان : الانتخابات خطوة ضرورية لترسيخ الاستقرار ولا يمكن استمرار المرحلة الانتقالية لأجل غير مسمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 02:21 صباحاً - دافع جنوب السودان عن خططه لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن البلاد لا يمكن أن تظل خاضعة لترتيبات انتقالية إلى أجل غير مسمى، وأن الانتخابات تمثل خطوة ضرورية لترسيخ الاستقرار وتمكين المواطنين من اختيار قيادتهم.

وقال نائب مندوب جنوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة سابينو إدوارد نياويلا أمايكوي أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن "الانتخابات ليست عائقًا أمام السلام"، محذرا من أن أي تأجيل جديد للعملية الانتخابية قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية ويزيد من حالة عدم اليقين السياسي.

وانتقد أمايكوي ما وصفه بالتركيز غير المتناسب على بعض الأطراف السياسية التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام المنشط لعام 2018، داعيا إلى تقييم العملية السياسية بصورة أكثر توازنا.

كما رفض ما اعتبرها مزاعم غير موثقة وتقارير ذات طابع سياسي، وحث بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على تعزيز التشاور والتنسيق مع السلطات الوطنية.

وجدد التزام حكومة جنوب السودان بتسهيل عمليات بعثة "يونميس"، مشدد على أن جوبا ترى في الانتخابات مسارًا لتثبيت السلام ومنح المؤسسات المنتخبة شرعية شعبية، مع التأكيد على ضرورة استمرار تنفيذ الترتيبات المتبقية من اتفاق السلام.