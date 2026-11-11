طقس الخميس: انخفاض بالحرارة وشبورة وأمطار.. وصغرى القاهرة 15 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 12 نوفمبر 2026، ​يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الخميس 12 نوفمبر

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من (4 : 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتؤدي إلى انخفاض والرؤية الأفقية على بعض الطرق.

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

​فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 : 35 كم / س) على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ليلاً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الخميس 12 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 25

​الصغرى 15

​الإسكندرية

​العظمى 24

​الصغرى 16

​الإسماعيلية

​العظمى 26

​الصغرى 14

​مطروح

​العظمى 24

​الصغرى 15

​شرم الشيخ

​العظمى 27

​الصغرى 21

​أسوان

​العظمى 28

​الصغرى 13