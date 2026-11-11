المزارعون يتصدرون الأولويات.. دعم وحوافز وتمويلات ميسرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 07:25 مساءً -

تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حزمة من برامج الدعم للمزارعين، تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية وتكاليف الإنتاج الزراعي، وتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية، من خلال قروض ميسرة بفائدة منخفضة، ودعم خدمات الميكنة الزراعية، إلى جانب تنظيم منظومة الدعم باستخدام كارت الفلاح الذكي.

وتتنوع أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة بين التمويل المباشر للمشروعات الزراعية والحيوانية، وتوفير الخدمات والآلات الزراعية بأسعار مخفضة، فضلًا عن إتاحة بطاقة إلكترونية لتسجيل بيانات الحيازات وتنظيم صرف مستلزمات الإنتاج المدعمة.

أولًا: القروض الميسرة للمزارعين

السلف الزراعية: كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصول إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن «السلف الزراعية» إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، لدعم المزارعين وتخفيف الأعباء التمويلية عنهم.

المشروع القومي للبتلو: بلغ إجمالي التمويل المقدم للمشروع نحو 11.5 مليار جنيه منذ عام 2017، بفائدة 5%، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس من الماشية، وأسهم المشروع في إنتاج نحو 134.7 ألف طن من اللحوم.

مراكز تجميع الألبان: بلغ إجمالي التمويلات المخصصة للمشروع نحو 392 مليون جنيه بفائدة 5%، وشملت جهود التطوير 309 مراكز، بهدف رفع كفاءة تجميع الألبان وتحسين جودتها.

تطوير مزارع الإنتاج الداجني: تتيح الوزارة قروضًا ميسرة بفائدة 5% لتطوير المزارع القديمة، إلى جانب توفير الأعلاف واللقاحات اللازمة للإنتاج.

تطوير نظم الري بالطاقة الشمسية: تعمل الوزارة على توفير تمويل ميسر للمزارعين لتطوير نظم الري باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%، بالتنسيق مع البنوك الوطنية.

ثانيًا: دعم الميكنة الزراعية لصغار المزارعين

أعلنت الوزارة تقديم حزمة حوافز لصغار المزارعين ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، تتضمن دعمًا يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية، لتجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة محصول القمح.

وتشمل الخدمات التي تحصل على الدعم:

1- الحرث.

2- التسوية بالليزر.

3- الزراعة على مصاطب.

4- الحصاد الآلي.

كما توفر الوزارة الآلات والميكنة الزراعية بخصومات تصل إلى 30%، بما يتيح لصغار المزارعين الاستفادة من الخدمات بتكلفة أقل.

ثالثًا: كارت الفلاح الذكي.. كيف يستفيد منه المزارع؟

كارت الفلاح الذكي هو بطاقة إلكترونية أطلقتها الدولة لتسجيل بيانات المزارعين وحيازاتهم الزراعية وربطها بالخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة.

ويتيح كارت الفلاح الذكي عددًا من الاستخدامات، أبرزها:

-إثبات بيانات المزارع والحيازة الزراعية.

-الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة وفقًا للضوابط المقررة.

-تنظيم صرف الأسمدة المدعمة.

-تسجيل بيانات الحيازات الزراعية وتحديثها.

-تسهيل وصول الخدمات والمزايا الحكومية إلى مستحقيها.

طريقة استخراج كارت الفلاح الذكي 2026

يمكن للمزارع التقدم لاستخراج الكارت من خلال الجمعية الزراعية التي يتبعها محل الحيازة، باتباع الخطوات التالية:

1-التوجه إلى الجمعية الزراعية المختصة.

2-الحصول على استمارة الحيازة الإلكترونية مجانًا.

3-تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

4-تقديم بيانات الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها.

شروط الحصول على كارت الفلاح

-أن يكون المتقدم صاحب حيازة زراعية مسجلة.

-تقديم بيانات صحيحة عن الحيازة.

-استيفاء إجراءات التسجيل لدى الجمعية الزراعية.