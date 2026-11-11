محيي إسماعيل يحتفل بعيد ميلاده الـ85 من دار رعاية الفنانين في ظهور لافت بعد غياب استمر عدة أشهر احتفل الفنان المصري محيي إسماعيل بعيد ميلاده الخامس والثمانين وسط أجواء إقرأ المزيد

في ظهور لافت بعد غياب استمر عدة أشهر، احتفل الفنان المصري محيي إسماعيل بعيد ميلاده الخامس والثمانين، وسط أجواء احتفالية داخل دار رعاية كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث يقيم منذ مطلع العام الجاري.

وظهر "رائد السايكودراما" في السينما المصرية خلال الاحتفال بحالة معنوية جيدة، وحرص على مداعبة أصدقائه وزملائه الذين شاركوه المناسبة، وفي مقدمتهم الفنان نبيل نور الدين، والفنان محمود عبد الغفار، مدير الدار، والمخرج أشرف فايق، نجل شقيقه، إلى جانب عدد من الفنانين المقيمين في الدار.

كما عبّر محيي إسماعيل عن سعادته بالاحتفال، موجهاً رسالة تقدير خاصة إلى الفنان نبيل نور الدين، وصفه خلالها بالصديق المقرب والرفيق، مشيداً بما يتحلى به من نبل وشهامة. كما أثنى على جهود محمود عبد الغفار في إدارة الدار، وحرصه على توفير الرعاية والراحة للفنانين المقيمين فيها.

وكان محيي إسماعيل قد انتقل إلى دار رعاية كبار الفنانين مطلع يناير الماضي، عقب تعرضه لأزمة صحية خطيرة، بعدما أصيب بغيبوبة مفاجئة استمرت عدة ساعات داخل منزله بمنطقة المهندسين، قبل أن تعثر عليه أسرته وتنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب تعافيه، قرر الاستقرار في الدار، حيث يقيم إلى جانب عدد من زملائه وأصدقائه من الوسط الفني.