الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 11:13 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، طقسا خريفيا معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الأربعاء 11 نوفمبر

​شبورة مائية (من 4: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإالي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة جنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

​فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30: 40) كم / س على أغلب الأنحاء مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الأربعاء 11 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 24

​الصغرى 13

​الإسكندرية

​العظمى 24

​الصغرى 17

​الإسماعيلية

​العظمى 25

​الصغرى 12

​مطروح

​العظمى 23

​الصغرى 16

​شرم الشيخ

​العظمى 27

​الصغرى 19

​أسوان

​العظمى 28

​الصغرى 14