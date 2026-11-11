وزارة التعليم تحدد شكل امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية ودرجات الأسئلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 12:57 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي عام وبكالوريا، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2026/2027، موضحة أن الامتحان سيكون لمدة ثلاث ساعات.

الدرجة الكلية لامتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية 60 درجة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية 60 درجة، عدد الأسئلة 40 سؤالاً، وستكون الأسئلة بنسبة 50% مقالي و50% اختيار من متعدد، ويخصص 30 درجة اختيار من متعدد، و30 درجة مقالي. وأضافت وزارة التعليم أنه بناءً على القرار الوزاري 234 تصحح الورقة الامتحانية من 60، وتقسم على 2، ثم تضاف 70 درجة أعمال سنة لتصبح الدرجة 100.

مواصفات امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية

- النص المعلوماتي: قطعة 200–300 كلمة.

- النص الأدبي: قطعة 100–200 كلمة.

- النصوص الشعرية: من 5 إلى 6 أبيات.

- النصوص النثرية: قطعة نثرية في حدود 10 أسطر.

- البلاغة: نص شعري لا يزيد على 4 أبيات.

- النحو: قطعة من 5 إلى 7 أسطر.

- التعبير الوظيفي: دعوة / إعلان / تعليق.

- التعبير الإبداعي: موضوع في حدود 10 أسطر.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات تحصيل الطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور.