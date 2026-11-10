وزير الصحة: مقترح لإنشاء مستشفى مصرية صينية بـ350 سريرًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع السيد تشنغ تشة (Zheng Zhe)، نائب وزير الصحة الصيني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجالات توطين الصناعات الطبية وتصنيع الأدوية واللقاحات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات والتدريب الطبي، كما استعرض اللقاء مقترح إنشاء مستشفى مصرية صينية بسعة 350 سريرًا، باستثمارات مشتركة، وبمشاركة الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق.

تعزيز الشراكة في الصناعات الطبية واللقاحات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بنائب وزير الصحة الصيني والوفد المرافق، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الصين، وتطلعها إلى توسيع الشراكة في صناعة الأدوية واللقاحات وتوطين الأجهزة والمستلزمات الطبية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصينية لدعم المنظومة الصحية المصرية.

تعاون في تطوير الإسعاف وتوطين أجهزة الأشعة

وتناول اللقاء فرص التعاون في تطوير خدمات الإسعاف من خلال تبادل الخبرات بين هيئة الإسعاف المصرية والجانب الصيني، وتوفير الأجهزة والتقنيات المستخدمة في سيارات الإسعاف، إلى جانب دراسة توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة (Mobile X-Ray) في مصر، حيث أشار الوزير إلى إجراء مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

ودعا الدكتور خالد عبدالغفار إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية.

التحول الرقمي وتدريب الأطباء المصريين

وأكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية التعاون في مجال التحول الرقمي بالقطاع الصحي، والاستفادة من خبرات شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية في تطوير البنية التكنولوجية للمنشآت الصحية، وبحث فرص الشراكة في تجهيز المستشفيات الجاري إعدادها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى زيادة المنح التعليمية قصيرة المدى المقدمة من الجانب الصيني، لتدريب الأطباء المصريين في المؤسسات الطبية الصينية بمختلف التخصصات، إلى جانب مجالات التحول الرقمي.

مستشفى مصرية صينية باستثمارات مشتركة وسعة 350 سريرًا

وفيما يتعلق بمقترح المستشفى المصرية الصينية، استعرض الدكتور حاتم الجبلي تفاصيل المشروع، الذي يستهدف إنشاء مستشفى متكاملة بسعة 350 سريرًا، باستثمار مشترك مصري صيني، يعتمد على الأجهزة والتكنولوجيا والخبرات الطبية الصينية، مع تخصيص جانب من خدماته لتقديم أساليب العلاج بالطب الصيني التقليدي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروع يمثل نموذجًا واعدًا للشراكة يتجاوز تقديم الخدمات العلاجية، ليشمل نقل التكنولوجيا ودعم الاستثمار في القطاع الصحي المصري، فيما لاقى المقترح ترحيبًا من الجانب الصيني، الذي أعرب عن استعداده لدراسة آليات تنفيذه.

الصين تؤكد تطلعها لتعزيز التعاون الصحي مع مصر

من جانبه، أعرب نائب وزير الصحة الصيني عن سعادته باللقاء وتقدير بلاده لمكانة مصر، وتطلعها إلى تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتحديد مجالات الأولوية ووضع آليات تنفيذية للشراكات في مجالات التصنيع الطبي وخدمات الإسعاف والتحول الرقمي والتدريب الطبي.