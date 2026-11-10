الصحة العالمية: مصر قادت جهود الربط بين المناخ والتغذية خلال رئاستها COP27

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدور المهم الذي لعبته مصر في تعزيز الربط بين قضايا التغير المناخي والتغذية، من خلال إطلاق مبادرة العمل من أجل المناخ والتغذية (I-CAN) خلال رئاستها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، مشيدًا بالجهود الدولية المتعاقبة لدمج الملف الصحي ضمن أجندة العمل المناخي العالمي.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن التداعيات الصحية الناجمة عن تغير المناخ ستستمر لأجيال قادمة، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي ووضع صحة الإنسان في صدارة أولويات مؤتمرات المناخ، مع ضرورة تحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات عملية ممولة وقابلة للتنفيذ والمتابعة.

تيدروس: استمرارية العمل المناخي والصحي ضرورة دولية

وقال تيدروس، خلال اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى للتحالف المعني باستمرارية رئاسات مؤتمرات المناخ والعمل على ملف الصحة، الذي عقد بمدينة أنطاليا التركية يوم 9 نوفمبر 2026، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ COP31، إن الرئاسات المتعاقبة لمؤتمرات المناخ حققت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لدمج الصحة في الأجندة المناخية العالمية.

ووجه الشكر إلى تركيا لاستضافتها الاجتماع، وإلى أذربيجان لدورها في تأسيس تحالف رئاسة مؤتمرات المناخ من أجل المناخ والصحة، موضحًا أن رئاسة كل مؤتمر تستمر لمدة عام واحد فقط، بينما تمتد الآثار الصحية لتغير المناخ لأجيال، الأمر الذي يجعل استمرارية التنسيق والعمل المشترك ضرورة لضمان عدم انقطاع الالتزامات الصحية والمناخية.

مصر تطلق مبادرة المناخ والتغذية خلال COP27

واستعرض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أبرز المحطات الدولية التي أسهمت في تعزيز حضور الصحة ضمن مؤتمرات المناخ، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة نجحت خلال رئاستها COP26 في تأمين أول تعهدات دولية لبناء نظم صحية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، وهو ما أسهم في إطلاق تحالف العمل التحويلي من أجل المناخ والصحة (ATACH) التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن مصر عززت هذا المسار خلال رئاستها COP27، من خلال إطلاق مبادرة العمل من أجل المناخ والتغذية (I-CAN)، التي ربطت بصورة مباشرة بين العمل المناخي وقضايا التغذية.

كما شهد مؤتمر COP28 في دولة الإمارات تنظيم أول يوم للصحة في تاريخ مؤتمرات المناخ، وأسهمت أذربيجان خلال رئاستها COP29 في تأسيس تحالف استمرارية رئاسة مؤتمرات المناخ من أجل المناخ والصحة، فيما قدمت البرازيل خطة عمل بليم الصحية، وأطلقت تركيا مبادرة أنطاليا لتعزيز القدرة على الصمود الصحي في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

3 أولويات لتحالف المناخ والصحة خلال المرحلة المقبلة

وأوضح تيدروس أن التحدي الأكبر الذي يواجه الجهود الدولية حاليًا لا يتعلق بنقص الطموحات أو التعهدات، وإنما بتشتت المبادرات وضعف التنسيق بينها، فضلًا عن عدم حصول الالتزامات السابقة على التمويل الكافي، وغياب المتابعة المنتظمة لتنفيذها والإعلان عن النتائج المحققة.

وأكد أن التحالف الجديد يمثل فرصة لمعالجة هذه التحديات، من خلال ضمان استمرار القيادة السياسية والتنسيق بين الرئاسات المتعاقبة لمؤتمرات المناخ، والبناء على الإنجازات السابقة بدلًا من إطلاق مبادرات جديدة دون استكمال الالتزامات القائمة.

وحدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ثلاث أولويات رئيسية للتحالف خلال المرحلة المقبلة، في إطار الاستعداد لمؤتمر COP31 والتحضير لمؤتمر COP32.

وتتمثل الأولوية الأولى في تحقيق التكامل والتنسيق بين المبادرات الصحية والمناخية القائمة، بما يشمل تحالف العمل التحويلي من أجل المناخ والصحة (ATACH)، وخطة عمل بليم الصحية، ومبادرة أنطاليا لتعزيز القدرة على الصمود الصحي، والعمل على توحيد جهودها في منظومة متكاملة للتعهدات والتنفيذ والمتابعة.

أما الأولوية الثانية، فتتعلق بضمان استمرار الاهتمام بقضايا الصحة وعدم اقتصاره على أيام انعقاد مؤتمرات المناخ، من خلال وضع خطة عمل للتعاون بين المؤتمرات وإجراء مراجعات دورية لقياس التقدم، بما يضمن انتقال الالتزامات من رئاسة إلى أخرى بصورة أكثر تطورًا وفاعلية.

وتتمثل الأولوية الثالثة في تعزيز التأثير السياسي لرئاسات مؤتمرات المناخ، واستثمار قدرتها على دفع إدراج القضايا الصحية بوضوح ضمن النصوص التفاوضية الرسمية، وجعل الصحة أولوية في تمويل العمل المناخي، إلى جانب إشراك وزراء المالية والطاقة في المناقشات لضمان اتخاذ قرارات أكثر فاعلية لحماية السكان من الآثار الصحية للتغيرات المناخية.

منظمة الصحة العالمية تستعد للتعاون مع إثيوبيا قبل COP32

وفي ختام تصريحاته، رحب تيدروس باحتمال انضمام رئاسة مؤتمر COP31 إلى التحالف، مؤكدًا تطلع منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة العمل مع إثيوبيا استعدادًا لمؤتمر COP32.

وشدد على اعتزاز المنظمة بشراكتها مع التحالف واستعدادها لتقديم الدعم اللازم في مختلف مراحل العمل، بما يضمن استمرارية الالتزامات الدولية وتحويلها إلى نتائج ملموسة تسهم في حماية صحة الأجيال الحالية والقادمة من تداعيات تغير المناخ.