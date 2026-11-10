منتخب مصر 2010 يبدأ رحلة التأهل لأمم أفريقيا بمواجهة قوية أمام تونس اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - يفتتح منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، اليوم الثلاثاء، مشواره في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا 2027، عندما يواجه نظيره التونسي، في مواجهة مرتقبة يحتضنها الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع صغار الفراعنة إلى تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات، خاصة أن المواجهة تأتي أمام المنتخب التونسي صاحب الأرض والجمهور.

ويقود عبد الستار صبري المنتخب المصري فنيًا، بعدما أنهى الفريق استعداداته للمباراة بخوض المران الختامي ومعاينة أرضية الملعب، وسط تركيز كبير من اللاعبين ورغبة في تقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتشهد تصفيات شمال أفريقيا مشاركة أربعة منتخبات، هي مصر وتونس والمغرب والجزائر، بعد اعتذار المنتخب الليبي عن المشاركة، وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي يوم 13 نوفمبر الجاري، قبل أن يختتم مبارياته أمام الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه، في رحلة البحث عن إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2027.