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كامل الوزير: تجريم غلق التحكم الآلى بالسكة الحديد وفصل أى موظف يتعاطى مخدرات

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كامل الوزير: تجريم غلق التحكم الآلى بالسكة الحديد وفصل أى موظف يتعاطى مخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم تجريم غلق نظام التحكم الآلي بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحديد كيفية غلق النظام والوقوف على ملابسات حادث قطار العياط وتحديد المسؤوليات.

 

وأضاف وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن رئيس هيئة السكك الحديدية السابق سقط في الاختبار، مؤكدا أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة لضمان الانضباط داخل المرفق.

 

وشدد كامل الوزير على أنه سيتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات، موضحا أن المتقدمين للتعيين بالهيئة يخضعون لاختبارات واختيارات دقيقة لضمان انتقاء العناصر المؤهلة للعمل بمنظومة السكك الحديدية.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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