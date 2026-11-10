مديرية الزراعة بشمال سيناء تطلق حملة مجانية لمكافحة آفة «النيماتودا»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أعلن الدكتور تامر حسن، وكيل وزارة الزراعة بشمال سبناء، الثلاثاء، حملة مكافحة "آفة النيماتودا" لدعم المزارعين بمنطقة شرق العريش وخاصة قرية السكاسكة خلال جولة ميدانية مع المزارعين بأرض، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء لدعم المزارعين بصورة مجانية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، انه شهد فعاليات اليوم الأول لانطلاق حملة مكافحة آفة "النيماتودا" من قرية السكاسكة بمركز العريش.، برفقة لجنة المكافحة المختصة شملت عددًا من مزارع الزيتون والخضار بزمام قرية السكاسكة إحدى قرى مركز مدينة العريش.

حيثواكد وكيل الوزارة أن أعمال المكافحة الفعلية تهدف بصورة رئيسية إلى حمايةً للثروة الزراعية من هذه الآفة الخفية التي تهدد المحاصيل تحت الأرض..

وأشار الدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة ، إلى أنه خلال الجولة الميدانية، رصدت اللجنة إصابة بعض النباتات بآفة النيماتودا" التي تعرف بأنها كائنات مجهرية دقيقة تهاجم جذور نباتات كالزيتون والطماطم والبطاطس والخيار، مسببةً لها عقداً وتعفناً يمنع النبات من امتصاص الماء والعناصر الغذائية.

وحسب وكيل الزراعة، أن آفة" النيماتودا" تؤدي إلى تقزم النبات وتأخر النمو ونقص حاد في الإنتاجية. وعلى الفور، قامت مديرية الزراعة بتوزيع المبيد بالمجان على المزارعين حتى نفاذ الكمية، إلى جانب تقديم إرشادات فنية عملية حول الطريقة الصحيحة للاستخدام..