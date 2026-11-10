كامل الوزير للنواب: كلنا هنخرج من الوزارة ومش هنخلد في مناصبنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيواصل العمل وخدمة الوطن حتى لو غادر منصبه في الوزارة، مؤكدا أن المناصب ليست دائمة، وأن الجميع سيرحل عنها يوما ما.

وأضاف كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: «هفضل أشتغل حتى لو طلعت من الوزارة، وكلنا هنطلع من الوزارة ومش هنخلد فيها، وهفضل أشتغل لغاية ما أموت، علشان الناس اللي بتقول مش هنسيب الوزارة».

وتابع: «لن نتخلى عن بلدنا، وأي إنسان وطني بيعمل من أجل بلده، هيواصل العمل وخدمة الوطن في أي موقع».