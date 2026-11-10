كامل الوزير يعزى ضحايا حادث قطارى العياط.. ويؤكد: سلامة الركاب أولوياتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - قدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خالص العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط، داعيا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجه وزير النقل الشكر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والنائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، على دعوته لحضور الاجتماع، بهدف استيضاح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتعرف على ملابسات الحادث.

وشدد الوزير على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في التعامل مع تداعيات الحادث، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات بث الفرقة بين المواطنين، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع في هذه المرحلة.

وأشار كامل الوزير إلى أن وزارة النقل بدأت تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، موضحا أن عملية التطوير تتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وأن مسؤولية الوزير السياسية تتمثل فى طلب الاعتمادات المطلوبة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير، ومتابعة نتائجها ورفع تقارير بشأن ما تحقق منها.

وأكد أن الوزارة أنجزت العديد من الأعمال في إطار خطة تطوير السكك الحديدية، والتي ترتكز على 7 محاور، تستهدف رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمة وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، مع التأكيد أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولويات وزارة النقل.