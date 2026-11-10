محمد صلاح يدعم أحلام ناشئي الفراعنة.. قائد المنتخب يحفز لاعبي مواليد 2009 قبل مونديال قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول ونجم فريق طرابزون سبور التركي، على تحفيز لاعبي منتخب مصر مواليد 2009، قبل مشاركتهم المرتقبة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في قطر.

وتأتي هذه اللفتة في إطار الدعم المعنوي الذي يحظى به منتخب الناشئين قبل خوض منافسات المونديال، حيث يمثل وجود قائد المنتخب الأول مصدر إلهام للاعبين الصاعدين، الذين يتطلعون إلى تقديم مستويات مميزة وتشريف الكرة المصرية في المحفل العالمي.

ويسعى لاعبو منتخب مصر مواليد 2009 إلى استثمار الدعم والتحفيز قبل انطلاق البطولة، وتحقيق مشاركة قوية تعكس تطور المواهب الشابة وقدرتها على المنافسة أمام منتخبات العالم.