عمر مرموش يزور معسكر منتخب 2007 بمركز المنتخبات الوطنية ويدعم نجوم المستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - حرص عمر مرموش، نجم منتخب مصر الأول، على التواجد بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث التقى لاعبي المنتخب الوطني مواليد 2007، في إطار دعم ومساندة المواهب الشابة خلال استعداداتهم للاستحقاقات المقبلة.

وشهدت الزيارة تفاعلًا بين نجم الفراعنة ولاعبي منتخب الشباب، الذين حرصوا على الالتقاء بأحد أبرز نجوم الكرة المصرية المحترفين في أوروبا، والاستفادة من خبراته وتجربته في الملاعب العالمية.

وتأتي هذه اللفتة في إطار تعزيز الروح المعنوية للاعبين الشباب، وتحفيزهم على مواصلة العمل والاجتهاد من أجل تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة في المنافسات المقبلة.