وفد من وزارة الشباب والرياضة يستقبل أبطال رفع الأثقال بعد إنجاز الـ6 ميداليات في بطولة العالم بالصين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - حظيت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال باستقبال مميز فور وصولها إلى أرض الوطن، عقب مشاركتها الناجحة في بطولة العالم التي أقيمت بالصين، بعدما نجح أبطال الفراعنة في تحقيق إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وكان في استقبال البعثة الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات بوزارة الشباب والرياضة، وسط أجواء احتفالية تقديرًا لما حققه اللاعبون من نتائج مميزة خلال منافسات البطولة.



6 ميداليات مصرية وإنجاز تاريخي في بطولة العالم



ونجح أبطال المنتخب المصري في حصد 6 ميداليات متنوعة خلال البطولة، حيث تألقت البطلة الأولمبية سارة سمير في منافسات وزن 77 كجم، بعدما أحرزت فضية الكلين والنتر برفع 144 كجم، إلى جانب برونزية المجموع بإجمالي 258 كجم.

وواصل عبد الرحمن يونس تألقه بتحقيق ثلاث ميداليات في منافسات وزن 85 كجم، بعدما توج بفضية الخطف برفع 177 كجم، وبرونزية الكلين والنتر برفع 213 كجم، وذهبية المجموع بإجمالي 390 كجم، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في المجموع.

كما أضافت روفيدا فتحي ميدالية برونزية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية، بعدما حققت المركز الثالث في منافسات الكلين والنتر برفع 137 كجم.



قائمة أبطال مصر في مونديال رفع الأثقال



وضمت بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة كلًا من أحمد سعيد، وعبد الرحمن يونس، وروفيدا فتحي، وسارة سمير، وأحمد جمال، ورحمة أحمد.

ويمثل هذا الإنجاز دفعة قوية لمسيرة رفع الأثقال المصرية، ويعكس قدرة أبطال الفراعنة على مواصلة المنافسة على منصات التتويج العالمية، كما يمنح المنتخب بداية مهمة ضمن خطة الإعداد والتأهيل لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وسط طموحات بمواصلة حصد الإنجازات ورفع العلم المصري في المحافل الدولية.