قرقاش: غزة وأهلها في قلب الإمارات وعطائها الإنساني

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:46 صباحاً - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن غزة وأهلها يظلون في قلب الإمارات وعطائها الإنساني، رغم انشغال العالم بتطوراته وأزماته.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: “بينما ينشغل العالم بتطوراته وأزماته، تبقى غزة وأهلها في قلب الإمارات وعطائها الإنساني. ووسط المعاناة، حملت عملية “الفارس الشهم 3″ الفرح إلى 500 عريس وعروس وأسرهم لتؤكد أن العطاء لا يقتصر على تخفيف الألم، بل يمتد إلى إعادة البسمة وإحياء الأمل بغد أفضل”.

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: “التزام الإمارات الإنساني إرث كريم ونهج راسخ، لا تحكمه عناوين الأخبار ولا تبدّل أولويات العالم”.