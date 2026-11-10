محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - محمد صلاح ينتظم في معسكر الفراعنة.. وعلي ماهر يستقبل قائد المنتخب استعدادًا لاختبار مالاوي

انضم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، إلى معسكر الفراعنة اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض المواجهتين المرتقبتين أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكان في استقبال قائد المنتخب علي ماهر، المدير الفني للفراعنة، الذي رحب بانضمامه إلى المعسكر، في خطوة تكتمل معها صفوف المنتخب استعدادًا للاستحقاق المقبل.

ومن المقرر أن يشارك صلاح في تدريبات المنتخب اليوم، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للمباراتين، في ظل رغبة الفراعنة في تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة مشوارهم بقوة في التصفيات.

ويستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم 13 نوفمبر الجاري بالقاهرة، قبل أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم 17 من الشهر نفسه على الأراضي المالاوية، ضمن رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2027.