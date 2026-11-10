علي ماهر يرسم ملامح مشروع الفراعنة.. مؤتمر صحفي مرتقب للمرحلة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:13 مساءً - يستعد علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لعقد مؤتمر صحفي في تمام الواحدة ظهر غدٍ، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، للكشف عن ملامح خطته ورؤيته الفنية لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وتولى علي ماهر مهمة تدريب المنتخب الوطني بقرار من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في إطار خطة الاتحاد لإعادة ترتيب أوراق المنتخب، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للجهاز الفني من أجل تحقيق الأهداف والطموحات المنتظرة.

ومن المنتظر أن يستعرض المدير الفني خلال المؤتمر برنامجه الفني وخطة إعداد المنتخب، إلى جانب تفاصيل التحضيرات الخاصة بمواجهتي مالاوي المقبلتين، ضمن مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

كما يتطرق المؤتمر إلى أبرز الملفات التي يضعها علي ماهر ضمن أولوياته، وطريقة العمل التي يسعى لتطبيقها، فضلًا عن رؤيته لتكوين منتخب يمتلك شخصية فنية واضحة، ويكون قادرًا على المنافسة وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية في الاستحقاقات القارية المقبلة.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص الجهاز الفني الجديد على فتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام، وتوضيح ملامح مشروعه مع المنتخب الوطني، وإطلاع الجماهير على تفاصيل المرحلة الجديدة وأهدافها.

من جانبه، يواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، تقديم الدعم الإداري والفني للمنتخب باعتباره الواجهة الرئيسية للكرة المصرية، مع العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الاستقرار والتنسيق بين جميع عناصر المنظومة.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة إلى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية لحضور المؤتمر الصحفي، ومتابعة تفاصيل خطة المدير الفني الجديد ومستقبل المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.