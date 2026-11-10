الداخلية ترد على ادعاء زوجة نزيل لأحد مراكز الإصلاح: حالتة مستقرة ويتم توقيع الكشف الطبى عليه بشكل دورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - بالنسبة لمنشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر زوجة أحد النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل من تعرض زوجها للإهمال الطبى وطلب إجراء فحوصات طبية جديدة عليه.

فقد أكد مصدر أمنى أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن النزيل المذكور محبوس بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات فى إحدى القضايا، ويتم توقيع الكشف الطبى عليه بشكل دورى آخرها بتاريخ 7 نوفمبر الجارى وتبين أن حالته الصحية مستقرة.. ويتلقى الرعاية الطبية الكاملة أسوة بباقى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.