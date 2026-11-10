الصحة: خط ساخن لتحديد أقرب وحدة صحية أو مستشفى للحصول على تطعيم مضاد للسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين الراغبين في الحصول على التطعيم المضاد لمرض السعار، التواصل مع الخط الساخن 105، للتعرف على أقرب وحدة صحية أو مستشفى تابع للوزارة يقدم خدمات التطعيم، وذلك في إطار تسهيل حصول المواطنين على الخدمة الطبية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الاتصال بالخط الساخن للإسعاف 123 في الحالات التي تستدعي التدخل الإسعافي، مؤكدة أهمية سرعة التعامل مع حالات التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات والتوجه للحصول على التقييم الطبي اللازم.

الصحة تنشر إرشادات الوقاية من مرض السعار

ونشرت الوزارة إرشادات الوقاية من مرض السعار، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والتعامل السليم مع حالات التعرض للعقر أو الخدش، وعدم التأخر في طلب المشورة الطبية.

للاطلاع على إرشادات الوقاية من مرض السعار:

https://shorturl.at/xEWWF

الخطوط الساخنة لوزارة الصحة والإسعاف:

105: للاستفسار عن أقرب وحدة صحية أو مستشفى يقدم التطعيم المضاد للسعار.

123: الخط الساخن للإسعاف.

الخط الساخن