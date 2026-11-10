اكتمال صفوف منتخب 2009 .. انضمام أمير أبو العز ووصول أمير حسن استعدادًا لمونديال قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - شهد معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 انضمام أمير أبو العز، لاعب مونزا الإيطالي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للمنتخب مساء اليوم، تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، في إطار البرنامج الفني والبدني الموضوع لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق البطولة.

وعلى جانب آخر، يستقبل المعسكر اليوم أمير حسن، المحترف ضمن صفوف نيميخن الهولندي، ليكتمل بذلك عقد قائمة المنتخب بانضمام جميع اللاعبين الـ21 المختارين للمشاركة في المونديال.

ويواصل منتخب الناشئين تدريباته داخل معسكره المقام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، وسط تركيز من الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، قبل التوجه إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم.