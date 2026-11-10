انطلاق جلسة «استقرار الشرق الأوسط» فى باريس بمشاركة مصر والسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - انطلقت اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال جلسة «استقرار الشرق الأوسط»، فى إطار اليوم الثانى والأخير من الاجتماع الوزارى لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، التى تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان، إلى جانب الدول الشريكة المشاركة فى الاجتماعات الموسعة.

بدر عبد العاطى وفيصل بن فرحان يشاركان فى الجلسة

ويشارك في الجلسة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجموعة السبع.

تكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة، حيث تتركز المناقشات على قضايا أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، فضلاً عن ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، إلى جانب بحث الملف الإيراني.

وأوضحت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن هذه الجلسة ستتناول، إلى جانب أمن الطاقة والغذاء، تطورات الأوضاع الإقليمية في سوريا ولبنان واليمن، بالإضافة إلى فلسطين وإسرائيل.

وتُعقد الجلسة في قاعة الساعة التاريخية بمقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، الذي يستضيف اجتماعات مجموعة السبع الموسعة بمشاركة الدول الشريكة، برئاسة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

مصر والسعودية ضمن الدول المشاركة فى اجتماعات G7+

وكانت فرنسا قد وجهت الدعوة إلى خمس دول للمشاركة في الاجتماعات الموسعة للمجموعة بصيغة (G7+)، وهي مصر والمملكة العربية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا.

ومن المقرر أن تصدر الرئاسة الفرنسية بياناً ختامياً يتضمن أبرز نتائج الاجتماع، فيما يعقد جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في ختام جلسات العمل، لاستعراض أبرز محاور المناقشات والنتائج التي توصل إليها الوزراء.

يُعد هذا الاجتماع الرابع والأخير لوزراء خارجية مجموعة السبع خلال الرئاسة الفرنسية للمجموعة لعام 2026، على أن تتولى الولايات المتحدة رئاسة المجموعة اعتباراً من الأول من يناير 2027.