الفريق أشرف سالم زاهر يلتقى الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطنى بجمهورية بنين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد جيلداس أجونكان الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطنى بجمهورية بنين والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزير علاقات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين مصر وبنين، وحرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى مع الدول الأفريقية الصديقة بما يسهم فى دعم الأمن والإستقرار بالقارة الأفريقية.

من جانبه أعرب الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطنى بجمهورية بنين عن تطلع بلاده إلى توطيد أواصر التعاون مع مصر فى مختلف المجالات الدفاعية والأمنية، مشيداً بالدور المحورى والريادى الذى تقوم به مصر فى دعم جهود حفظ السلم والأمن داخل القارة.

وأعقب اللقاء توقيع الجانبان إتفاق تعاون بما يسهم فى نقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية والفنية.

حضر اللقاء وتوقيع الإتفاق الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.