المتحدث العسكري: مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - أكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بحماية الدولة وأمن أراضيها وحماية ثروات الشعب وحقوق الأجيال المقبلة.

وأكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن ظاهرة التنقيب غير المشروعة عن الذهب تؤثر على الثروة الحيوانية والزراعية وتسبب تلوث التربة والمياه.

وكشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، عن نتائج المرحلة الأولي من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروعة عن خام الذهب بالصحراء الغربية، وذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.