وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من أبرز وسائل الإعلام البريطانية والدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - السيد شريف فتحي: نستهدف استقبال 22 مليون سائح خلال عام 2027 ونمو في الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% توقعات بإضافة ما بين 35 إلى 40 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2027 لمواكبة النمو السياحي المستهدف توقعات بإضافة ما بين 35 إلى 40 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2027 لمواكبة النمو السياحي المستهدف الوزير يستعرض تنوع المقومات والمنتجات السياحية المصرية والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات السياحية وتطوير أدوات الترويج باستخدام التكنولوجيا الحديثة



عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من أبرز وسائل الإعلام البريطانية والدولية، من صحف ومجلات ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية، من بينها شبكة CNN الدولية، والشرق بلومبرج، و Travel Daily، و TTG، و ITTN، وذلك خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2026)، التي تُقام حالياً بالعاصمة البريطانية لندن.

وخلال هذه اللقاءات، أكد السيد شريف فتحي على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع استثنائي لا يُضاهى في المنتجات والأنماط والوجهات السياحية، بما يتيح للسائحين الاستمتاع بتجارب متنوعة تجمع بين أكثر من نمط وتجربة سياحية خلال الرحلة الواحدة.

كما سلط الضوء على عدد من الوجهات السياحية الجديدة والواعدة، من بينها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، إلى جانب ما تتمتع به محافظة مطروح من مقومات طبيعية وسياحية وثقافية متنوعة، بما يعزز من جاذبية هذه المناطق ويسهم في تنويع الخريطة السياحية المصرية.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على معدلات نمو الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، للتأكيد على أمن واستقرار المقصد السياحي المصري وبُعده عن مناطق الأحداث، فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التحفيزية لدعم استمرار تشغيل الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية المصرية والحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة إليها.

وفيما يتعلق بمستهدفات الحركة السياحية، أوضح السيد شريف فتحي أن الدولة المصرية تستهدف استقبال 22 مليون سائح خلال عام 2027، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالمستهدف للعام الجاري، والبالغ نحو 20 مليون سائح، لافتًا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بعدد من المتغيرات والظروف الإقليمية والعالمية التي قد تؤثر على حركة السياحة الدولية.

وأشار إلى النمو الذي تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية منذ بداية العام الجاري وحتي الآن، ولا سيما من السوق البريطاني، الذي سجل زيادة بنحو 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن مصر تستهدف تحقيق نمو إضافي في أعداد السائحين البريطانيين بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2027، في ضوء الأهمية التي يحظى بها هذا السوق والفرص الواعدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة منه.

وخلال هذه اللقاءات، أشار الوزير، أيضاً، إلى حرص الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على مواكبة التطورات المتسارعة في أساليب التسويق والترويج السياحي، من خلال تحديث الأدوات الترويجية والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الوصول إلى مختلف شرائح السائحين بصورة أكثر فاعلية، والتعريف بتنوع التجارب السياحية التي يقدمها المقصد المصري، ولا سيما في الأسواق الرئيسية.

وعلى صعيد الاستثمار السياحي، أكد السيد شريف فتحي أن زيادة الطاقة الفندقية تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السائحين وتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحاً أنه من المتوقع إضافة ما بين 35 إلى 40 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2027، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الفندقي، ومن بينها المبادرة التمويلية التي أطلقتها الدولة بقيمة 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم مد فترة العمل بالمبادرة لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المستثمرين للاستفادة منها، بما يدعم التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي المصري.

وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع ما يتراوح بين أربع وخمس علامات فندقية عالمية كبرى، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الفاخرة، والتوسع في تقديم منتجات وخدمات سياحية عالية الجودة تستهدف جذب شرائح سياحية ذات إنفاق مرتفع.

كما تطرق الوزير للحديث عن المتحف المصري الكبير وما يشهده من إقبال متزايد من الزائرين منذ افتتاحه الرسمي في نوفمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى أن عدد زائريه بلغ حتى الآن نحو 5.2 مليون زائر، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به المتحف باعتباره أحد أبرز المقاصد الثقافية والأثرية على مستوى العالم.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير، إلى جانب مناطق أهرامات الجيزة وسقارة والقاهرة التاريخية، تشكل وجهة سياحية متكاملة قائمة بذاتها، بما تضمه هذه المناطق من مواقع أثرية ومتاحف ومقومات حضارية وثقافية فريدة، تسهم في إثراء التجربة السياحية وتشجيع السائحين على إطالة مدة إقامتهم وزيادة عدد الليالي السياحية بمدينة القاهرة.

وردًا على تساؤلات بشأن أبرز الوجهات السياحية المصرية التي يوصي بزيارتها خلال عام 2027، والأماكن التي يمكن للسائحين من خلالها الاستمتاع بالتجارب السياحية المتنوعة التي تعرفوا عليها عبر شاشات العرض بالجناح المصري المشارك في البورصة، أشار الوزير إلى الوجهات السياحية الواعدة منها منطقة الساحل الشمالي، بما تضمه من وجهات سياحية حديثة وشواطئ متميزة ومنشآت فندقية ومنتجعات سياحية، إلى جانب قربها من مدينة الإسكندرية وما تزخر به من معالم تاريخية وثقافية وأثرية.

كما أشار إلى واحة سيوة، باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الفريدة التي تجمع بين الطبيعة الصحراوية الخلابة والتراث الثقافي المتميز والتجارب السياحية المرتبطة بالبيئة المحلية، بما في ذلك سياحة المغامرات والاستشفاء والاسترخاء، فضلًا عن الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، اللتين توفران تجارب استثنائية لعشاق الطبيعة والتخييم والمغامرات.

وأكد الوزير أن ما يميز المقصد السياحي المصري هو إمكانية الجمع بين تجارب سياحية مختلفة خلال الرحلة الواحدة، سواء السياحة الثقافية أو الشاطئية والترفيهية أو البيئية وسياحة المغامرات، وهو ما يجسد الرسالة الترويجية لمصر تحت شعار «تنوع سياحي لا يُضاهى»، ويعزز من قدرتها على جذب شرائح جديدة من السائحين وتشجيعهم على تكرار الزيارة واكتشاف المزيد من الوجهات السياحية المصرية.