نائب الرئيس الأمريكى: الحرب فى إيران سبب الهزيمة بانتخابات الكونجرس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الحرب في إيران كانت سببًا للهزيمة في انتخابات الكونجرس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف أن كثيرًا ممن صوتوا لهم في انتخابات 2024 منحوا أصواتهم للديمقراطيين في الانتخابات الحالية.

إنهاء الحرب وخفض تكاليف المعيشة من دوافع التصويت

وأوضح فانس أن الاستطلاعات أظهرت أن كثيرين صوتوا للديمقراطيين رغبة في إنهاء الحرب، وخفض تكاليف المعيشة، وتغيير علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل.

مناقشة مسارنا المقبل تبدأ من أسباب الخسارة

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أن الجميع يعرفون أسباب الخسارة، وأن أي نقاش جاد بشأن المسار المستقبلي يجب أن ينطلق من هذه النقطة.