وزير التخطيط يبحث مع قيادات «أيادي» و«سهل» استحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة للخدمات العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:13 مساءً -

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومخرجات «منتدى مصر 2026»، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج الجمهورية بشكل ميسر. شارك في اللقاء السيد أسامة صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أيادي» للاستثمار، و داليا مصطفي القائم بأعمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وقيادات شركة سهل، وشركة «إن آي كابيتال»، لتعزيز آليات التعاون التنفيذي بين شركتي «أيادي» و«سهل» للدفع الإلكتروني.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأهمية البالغة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، والتي تبلورت نتاج نقاشات بناءة استمعت فيها الحكومة لنخبة من الخبراء والمتخصصين. وشدد على التزام الوزارة بوضع خطة زمنية محددة ومؤشرات أداء (KPIs) دقيقة لتنفيذ هذه التكليفات، بما يضمن إحداث أثر إيجابي ومباشر للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير أدائها في مختلف القطاعات.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة استحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين محليًا ودوليًا. وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له -مثل «إن آي كابيتال»، و«أيادي»، و«سهل»- وتسخير قدراتها لدعم أولويات الدولة التنموية، وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بأحدث الأدوات التكنولوجية.

وفي سياق متصل، ثمّن د. أحمد رستم ثمار التعاون الذي تم تدشينه مؤخرًا بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أسفر عن إتاحة سداد رسوم الخدمات العامة للمصريين بالخارج بكل يسر عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، باعتباره نموذجًا ناجحًا للشراكات المؤسسية الفعالة.

واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.