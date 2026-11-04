أخبار اليمن : 74618 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

74618 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و618 شهيدًا، و175 ألفًا و920 مصابًا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ 48 الماضية، 3 شهداء، و21 إصابة.
وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,602، والإصابات إلى 5,794، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 847.
ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال غاراته على البنايات السكنية واستهدافه للمدنيين في غزة، متجاهلا بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر من العام الماضي.
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