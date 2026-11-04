تراجع أسعار الغاز في أوروبا
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد تخفيف المخاوف من تجدد التصعيد في الحرب التي هزت أسواق الطاقة العالمية.
وبعد أن تجاوزت العقود الآجلة القياسية 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة الأسبوع الماضي، تراجعت لليوم الثالث على التوالي.
وقالت فلورنس شميت، كبيرة الخبراء الاستراتيجيين بمجال الطاقة في مصرف "رابوبنك": "هناك تراجع كبير في الخطاب التصعيدي، وهو ما يعني أن أسعار الغاز الأوروبية التي تتجاوز 100 يورو لن تكون قابلة للاستمرار ما لم يحدث مزيد من خفض الإمدادات. لكن العوامل الأساسية للسوق لم تتغير حتى الآن".
وشهدت الأسواق تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة، بفعل تغير التوقعات بشأن المسار الدبلوماسي.
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