فخامة الرئيس السيسي: الطالبة ميار عثمان تمثل قدوة ونموذجًا يحتذى به

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - منح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة لعام (2026)، نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن فخامة الرئيس أكد أن الطالبة ميار عثمان تمثل قدوة ونموذجًا يحتذى به، وأن تكريم إحدى بنات مصر المتميزات يأتي في إطار حرص الدولة على إبراز النماذج الملهمة من أبناء الوطن من النابغين والمتفوقين والموهوبين، والتعريف بإنجازاتهم وتقدير تفوقهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته العاشرة لعام ٢٠٢٦، التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد عثمان والسيدة مي عبد العزيز، والدَي الطالبة.