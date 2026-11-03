الحكومة: ترشيد استهلاك الوقود فى الوزارات فقط.. ولن يؤثر على كهرباء المنازل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً - قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ترشيد استهلاك الوقود لن يؤدي إلى تخفيف الأحمال في البيوت المصرية بل الترشيد داخل الوزارات وليس المنازل.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اليوم لمناقشة تأمين مخزون السلع والدواء ومتطلبات المواطنين.

30 سلعة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20%

وذكر المستشار محمد عادل، أن هناك 30 سلعة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20 % ومبادرات الحكومة مستمرة، مضيفا: لدينا احتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي في المتوسط حتى 6 أشهر.

وأضاف: أسعار البنزين والغاز الطبيعي مرتفعة عالميا، وسعر البرميل يتجاوز 110 دولارات وبقالنا 8 أشهر أسعار النفط تشهد ارتفاعات.

وأوضح المستشار محمد عادل: التوازن بين العرض والطلب، وسلاسل الإمداد والأسعار العالمية، كل ذلك يؤثر على تحرك الأسعار، والكثير من السلع شهدت زيادة في الأسعار عالميا في سبتمبر وأكتوبر.. وفي مصر الحكومة تدخل من خلال مبادرات التموين والسلع بتخفيضات كبيرة.

وذكر: أكبر طرح في تاريخ الطروحات الحكومية بسوق المال هو طرح بنك القاهرة، بنحو 36 مليار جنيه، ورغم حالة عدم اليقين نجحت الحكومة في هذه الطرح، وتم جذب الكثير من المستثمرين، ومبلغ 600 ملون دولار دخل سوق المال من خلال مستثمرين أجانب.