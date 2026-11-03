إعلام سلوفينى: مصر شريك إقليمى مهم فى جهود السلام والمبادرات الدبلوماسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - أكدت وسائل إعلام سلوفينية أهمية الدور المصرى فى المبادرات الدبلوماسية وجهود إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع بدء رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار زيارة رسمية إلى مصر، تلبيةً لدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

مباحثات مصر وسلوفينيا لتعزيز العلاقات الثنائية

وأشارت وكالة أنباء سلوفينيا في تقرير بثته اليوم الثلاثاء، إلى أن المباحثات تتناول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للوكالة ، من المنتظر أن يشهد اللقاء الموسع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيسة ناتاشا موسار بحث مستقبل العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التحديات الإقليمية والدولية، كما تشمل الزيارة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، يعقبها تصريحات إعلامية للرئيسين.

ويرافق الرئيسة السلوفينية خلال الزيارة وفد من رجال الأعمال، بهدف تعزيز الحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستكشاف فرص إقامة شراكات تجارية جديدة وتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ذا إنترناشونال" السلوفينية أن المباحثات تولي اهتمامًا خاصًا بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والحرب في غزة، والجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة حيث تعتبر سلوفينيا مصر شريكًا إقليميًا مهمًا في المبادرات الدبلوماسية وجهود السلام.

سلوفينيا تؤكد أهمية حل الدولتين وحماية المدنيين

ومن المقرر أن تؤكد الرئيسة السلوفينية خلال المباحثات أهمية احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

وفي الجانب الإنساني، تعتزم الرئيسة ناتاشا موسار لقاء نساء وأطفال فلسطينيين تأثروا بالحرب في غزة ووجدوا ملاذًا مؤقتًا في مصر، للاستماع إلى تجاربهم والصعوبات التي واجهوها واحتياجاتهم.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء لمنتدى الأعمال المصري السلوفيني، إلى جانب حفل استقبال يجمع ممثلي مجتمع الأعمال السلوفيني وشركاءهم المصريين وأفراد الجالية السلوفينية المقيمة في مصر، لبحث فرص إقامة شراكات جديدة وتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة.