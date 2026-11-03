نائب رئيس الوزراء ووزير البترول يعقدان لقاء مع وزير الطاقة الإماراتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:57 مساءً - في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص البلدين الشقيقين على توسيع آفاق التعاون والتكامل في مجالات البترول والغاز والطاقة، عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026".

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف أنشطة البترول والغاز والطاقة، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في القطاع البترولي المصري، وتوسيع نطاق عمل الشركات المصرية الرائدة في المشروعات الكبرى بدولة الإمارات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، بما يدعم التكامل في أسواق الطاقة الإقليمية ويعزز أمن الإمدادات.

وفي هذا الإطار، استعرض الجانبان ما تحقق من خطوات مهمة في التعاون مع إمارة الفجيرة، والبناء على الاتفاقيات الموقعة في أكتوبر 2025، والتي شملت تأسيس شركة مساهمة مصرية لتطوير منطقة لوجستية بمدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط لتخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، والتعاون في توسعة ميناء الحمراء البترولي بالشراكة مع مؤسسة الفجيرة للبترول والغاز، إلى جانب توقيع عقد لتخزين النفط الخام بميناء الحمراء، واتفاق تجاري لتوريد المنتجات البترولية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد الجانبان أهمية دفع العمل بهذه المشروعات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المشتركة، بما يسهم في تطوير قدرات استقبال وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، ويفتح آفاقًا أوسع للتجارة وإعادة التصدير، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون مع مجموعة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركاتها التابعة، في ضوء الشراكة القائمة والمشروعات المشتركة في مصر، وفي مقدمتها شركة "أركيوس للطاقة" التي تعمل على تنمية موارد الغاز الطبيعي، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات المصرية القائمة.

وبحث الجانبان كذلك فرص زيادة استثمارات "أدنوك" في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وتعزيز مشاركة شركات قطاع البترول المصري، وفي مقدمتها "إنبي" و"بتروجت"، في تنفيذ مشروعات المجموعة بدولة الإمارات، والاستفادة من خبراتها الهندسية والتنفيذية وسجلها الرائد في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة تشغيل المنشآت الصناعية والبترولية، وتطبيق أفضل الممارسات لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، بما يدعم رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والتشغيلي وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البتروكيماويات والتعدين والطاقة منخفضة الكربون، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أنشطة صناعة البترول والغاز، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة وتعزيز تنافسية قطاع الطاقة في البلدين.