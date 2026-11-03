مراسم استقبال رسمية لرئيسة سلوفينيا فى قصر الاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:57 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بقصر الاتحادية، في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى مصر يومي 3 و4 نوفمبر 2026، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات رسمية تتناول آفاق التعاون المصري السلوفيني في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والأوضاع في قطاع غزة.

وتحظى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفينيا باهتمام خاص خلال الزيارة، التي ترافق خلالها الرئيسة السلوفينية بعثة اقتصادية، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

كما تشمل الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، في إطار تعزيز الحوار السياسي وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.