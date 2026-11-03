رئيسة سلوفينيا تصل الجامعة العربية وتلتقى نبيل فهمى لبحث أوضاع المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:57 مساءً - وصلت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بالقاهرة، في زيارة تلتقي خلالها نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة الرئيسة السلوفينية إلى الجامعة العربية ضمن برنامج زيارتها الرسمية إلى مصر، التي تستمر يومين، وتشمل لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن تتناول مباحثات موسار مع الأمين العام للجامعة العربية سبل تعزيز التواصل والتشاور بين الدول العربية وسلوفينيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بدعم الحقوق الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

سلوفينيا ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء المواقف السلوفينية الداعمة للقضية الفلسطينية، بعدما اعترفت ليوبليانا رسميًا بدولة فلسطين في يونيو 2024، في خطوة عكست اتساع نطاق الاعتراف الأوروبي بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما تأتي الزيارة في إطار اهتمام سلوفينيا بتطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يتضمن برنامج الرئيسة السلوفينية في مصر لقاء عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأراضي المصرية جراء الحرب.

وتتيح زيارة مقر الجامعة العربية فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، وتعزيز قنوات التواصل بين العمل العربي الجماعي والدول الأوروبية التي تتبنى مواقف داعمة لحل الدولتين.