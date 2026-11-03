الحكومة: الحفاظ على احتياطى آمن من السلع الأساسية بمتوسط يصل إلى 6 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:57 مساءً - سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين السلع الأساسية، بما يسهم في الحفاظ على توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب تطوير القدرات التخزينية وزيادة كميات القمح المحلي الموردة، بما يدعم توافر السلع واستدامة إمداداتها.

واستعرض المركز الإعلامي أبرز هذه الجهود، مشيرًا إلى نجاح الدولة في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، مع وجود أرصدة أعلى لبعض السلع.

وأوضح المركز الإعلامي ارتفاع السعات التخزينية للصوامع إلى 4.4 مليون طن عام 2026، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، تبلغ مساحة كل منها نحو 10 أفدنة، بما يدعم قدرات الدولة على تخزين السلع وإدارة المخزون بكفاءة.

وأضاف المركز الإعلامي أن كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 ارتفعت إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، في حين تستهدف الدولة زيادة التوريد المحلي من القمح بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.