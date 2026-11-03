أخبار اليمن : تعز..استشهاد وإصابة 11 في قصف للعدوان على مصنع للأحذة

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تعز..استشهاد وإصابة 11 في قصف للعدوان على مصنع للأحذة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون، اليوم، جراء استهداف طيران العدو السعودي، مصنع للأحذية البلاستيكية بمديرية التعزية في محافظة تعز. تعز..استشهاد وإصابة 11 في قصف للعدوان على مصنع للأحذةاستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون، اليوم، جراء استهداف طيران العدو السعودي، مصنع للأحذية البلاستيكية بمديرية التعزية في محافظة تعز. وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدو استهدف مصنعاً للأحذية البلاستيكية في مفرق شرعب بمديرية التعزية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين في حصيلة أولية. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل إطفاء الحريق جراء العدوان على المصنع.

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